Lombardia zona gialla, la settimana della verità: attesa per la 'finestra di libertà' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Si apre una settimana d'attesa per la Lombardia che venerdì prossimo, 11 dicembre , punta a diventare zona gialla . Il governatore Attilio Fontana lo ha ribadito più volte e ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Si apre unad'per lache venerdì prossimo, 11 dicembre , punta a diventare. Il governatore Attilio Fontana lo ha ribadito più volte e ...

pfmajorino : La Lombardia in zona arancione e @FontanaPres hai il coraggio di dire 'premiata la nostra serietà'. Se non ci fosse… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - Thecido3 : @Controc43312427 @repubblica Eeeeehm no, l' Inghilterra PRE brexit, perché ancora non lhanno fatta, sveglione, è co… - tobioko_o : conte hai riportato in zona arancione la LOMBARDIA madonna che ti faccio se ti prendo - qn_giorno : #Lombardia #zonagialla , la settimana della verità -