Lombardia, il governatore Fontana: “Provvedimenti folli per Natale. D’accordo con chi non rispetterà le regole” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Le lettere inviate al giornale da chi annuncia che violerà i divieti previsti dal governo per Natale? Sono D’accordo con loro“. Sono queste le parole pronunciate da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, la regione in assoluto più colpita dal Covid in Italia, in un’intervista a Libero nella quale il presidente leghista si schiera dalla parte di chi ha pubblicamente dichiarato che non rispetterà le restrizioni imposte dal governo per evitare una nuova ondata di contagi in seguito alle riunioni e ai festeggiamenti di Natale e Capodanno. Ai giornalisti, il capo dell’esecutivo regionale ha detto di augurarsi che “il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma che mi sembra veramente una sciocchezza. Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Le lettere inviate al giornale da chi annuncia che violerà i divieti previsti dal governo per? Sonocon loro“. Sono queste le parole pronunciate da Attiliodella, la regione in assoluto più colpita dal Covid in Italia, in un’intervista a Libero nella quale il presidente leghista si schiera dalla parte di chi ha pubblicamente dichiarato che nonle restrizioni imposte dal governo per evitare una nuova ondata di contagi in seguito alle riunioni e ai festeggiamenti die Capodanno. Ai giornalisti, il capo dell’esecutivo regionale ha detto di augurarsi che “il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma che mi sembra veramente una sciocchezza. Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia ...

Agenzia_Ansa : 'Il giorno di #Natale rischiamo un disastro umano e sociale, il divieto di spostamenti tra i comuni non ha senso ,… - fattoquotidiano : Lombardia, il governatore Fontana: “Provvedimenti folli per Natale. D’accordo con chi non rispetterà le regole” - PiramideRossa : In Italia non abbiamo alcuna speranza...il governo fa i decreti per contrastare i #contagi e la #pandemia da… - Fabry46017562 : RT @alesallusti: Il problema del #vaccinoantinfluenzale: cosa ci insegna lo scambio di lettere tra il governatore della Lombardia @FontanaP… - donyp00288476 : RT @alesallusti: Il problema del #vaccinoantinfluenzale: cosa ci insegna lo scambio di lettere tra il governatore della Lombardia @FontanaP… -