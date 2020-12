Lo strano caso della Puglia: gli ospedali sono al collasso, ma la Regione è zona gialla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Poco più di due settimane fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, avanzava al governo la richiesta di trasformare due province pugliesi, Foggia e Bat (Barletta, Andria Trani), in zone rosse. Nella serata di venerdì, è stato lo stesso governatore a darne notizia: l’intera Regione è in zona gialla. È questa la strana parabola della Puglia: da subito zona arancione, secondo la ripartizione introdotta il 6 novembre scorso, ma passata in pochi giorni dall’essere candidata alle maggiori restrizioni della zona rossa – ad auspicare il lockdown generalizzato era stato anche l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – sino al godere dei vantaggi del declassamento a zona ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Poco più di due settimane fa il presidente, Michele Emiliano, avanzava al governo la richiesta di trasformare due province pugliesi, Foggia e Bat (Barletta, Andria Trani), in zone rosse. Nella serata di venerdì, è stato lo stesso governatore a darne notizia: l’interaè in. È questa la strana parabola: da subitoarancione, secondo la ripartizione introdotta il 6 novembre scorso, ma passata in pochi giorni dall’essere candidata alle maggiori restrizionirossa – ad auspicare il lockdown generalizzato era stato anche l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – sino al godere dei vantaggi del declassamento a...

