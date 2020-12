LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt vuole confermarsi, De Aliprandini cerca la top10 (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 1. Alexis Pinturault (Francia) 195 2. Filip Zubcic (Croazia) 148 3. Marco Odermatt (Svizzera) 140 4. Lucas Braathen (Norvegia) 135 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 134 6. Zan Kranjec (Slovenia) 122 7. Gino Caviezel (Svizzera) 100 7. Alexander Schmid (Germania) 100 9. Loic Meillard (Svizzera) 95 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvegia) 64 20. Luca De Aliprandini (Italia) 34 12.35 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE 1° Marco Odermatt in 1’04”03 2° Leif Kristian Nestvold-Haugen + 0”19 3° Alexis Pinturault + 0”24 4° Tommy Ford + 0”43 5° Henrik Kristoffersen + 0”60 6° Gino Caviezel + 0”68 7° Loic Meillard + 0”76 7° Aleksander Aamodt Kilde + 0”76 9° Mathieu Faivre + 0”81 10° Adam Zampa + 0”83 14° Luca De ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 1. Alexis Pinturault (Francia) 195 2. Filip Zubcic (Croazia) 148 3. Marco(Svizzera) 140 4. Lucas Braathen (Norvegia) 135 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 134 6. Zan Kranjec (Slovenia) 122 7. Gino Caviezel (Svizzera) 100 7. Alexander Schmid (Germania) 100 9. Loic Meillard (Svizzera) 95 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvegia) 64 20. Luca De(Italia) 34 12.35 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE 1° Marcoin 1’04”03 2° Leif Kristian Nestvold-Haugen + 0”19 3° Alexis Pinturault + 0”24 4° Tommy Ford + 0”43 5° Henrik Kristoffersen + 0”60 6° Gino Caviezel + 0”68 7° Loic Meillard + 0”76 7° Aleksander Aamodt Kilde + 0”76 9° Mathieu Faivre + 0”81 10° Adam Zampa + 0”83 14° Luca De ...

