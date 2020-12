LIVE Sci alpino | Gigante Santa Caterina in DIRETTA | Odermatt al comando | terzo Pinturault e quinto Kristoffersen

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10: MARCOAL! Ottima prima manche dello svizzero, che si porta alcon 19 centesimi di vantaggio su Haugen. 10.08:perde tre decimi nella parte finale e chiude a cinque centesimi da un ottimo Haugen. Adesso tocca a Marco, altro favorito per la vittoria. 10.07: Kranjec finisce lungo di linea nella parte centrale e termina quarto a 66 centesimi di ritardo. 10.05:perde tantissimo nella parte finale e chiude a 41 centesimi dal connazionale Haugen. 10.04: Il norvegese Nestvold-Haugen si porta alcon 24 centesimi. Ora tocca ad Henrik. 10.02: Manche piena di errori per Zubcic, che chiude a 82 centesimi ...