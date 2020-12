LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: il meteo dà tregua, si comincia alle 10.00 (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32: Il meteo finalmente è stato clemente e ha permesso agli organizzatori di realizzare questo secondo Gigante sulla Deborah Compagnoni 9.30 Buongiorno cominciamo la DIRETTA della prima manche del Gigante di Santa Caterina. La startlist del Gigante di Santa Caterina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Santa Caterina, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Secondo appuntamento sulla pista Deborah Compagnoni, con la speranza che le condizioni metereologiche siano più favorevoli rispetto a quelle di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32: Ilfinalmente è stato clemente e ha permesso agli organizzatori di realizzare questo secondosulla Deborah Compagnoni 9.30 Buongiornomo ladella prima manche deldi. La startlist deldiBuongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Secondo appuntamento sulla pista Deborah Compagnoni, con la speranza che le condizioni metereologiche siano più favorevoli rispetto a quelle di ...

fanpage : La Valle d’Aosta in Zona arancione riapre le piste da sci di fondo - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: VIDEO LIVE - Fondo: La diretta delle gare di OPA Cup a Goms - FondoItalia : VIDEO LIVE - Fondo: La diretta delle gare di OPA Cup a Goms - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Pinturault e Kranjec si giocano il successo ma attenzione alle… - infoitsport : LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz in DIRETTA | Goggia | Brignone e Bassino contro il resto del mondo! -