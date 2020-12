LIVE – Gigante maschile Santa Caterina 7 dicembre 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 7 dicembre 2020) La DIRETTA scritta del secondo slalom Gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La prova è stata spostata di un giorno a causa delle condizioni meteorologiche. Dopo la prima gara, vinta da Filip Zubcic, gli atleti scenderanno nuovamente in pista in Valtellina nella stessa specialità. La gara è in programma lunedì 7 dicembre, con la prima manche alle ore 10 e la seconda alle 13. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 10:19 – Luca De Aliprandini arriva con 9 decimi di ritardo dalla prima posizione. E’ momentaneamente nono. 10:13 – Marco Odermatt si porta in testa con ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lascritta del secondo slalomdiValfurva, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. La prova è stata spostata di un giorno a causa delle condizioni meteorologiche. Dopo la prima gara, vinta da Filip Zubcic, gli atleti scenderanno nuovamente in pista in Valtellina nella stessa specialità. La gara è in programma lunedì 7, con la prima manche alle ore 10 e la seconda alle 13. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10:19 – Luca De Aliprandini arriva con 9 decimi di ritardo dalla prima posizione. E’ momentaneamente nono. 10:13 – Marco Odermatt si porta in testa con ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt al comando terzo Pinturault e quinto Kristoffersen -… - Eurosport_IT : Live da Santa Caterina Valfurva ?????? Si recupera lo slalom gigante maschile ???? ?? Seguici su… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA del 2° slalom gigante #SantaCaterinaValfurva, quarta gara della CdM 2020-2021 di… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Santa Caterina Valfurva: condizioni ok per il secondo gigante sulla 'Deborah Compagnoni' #fisalpine #AlpineSkiing #… - neveitalia : LIVE da Santa Caterina Valfurva: condizioni ok per il secondo gigante sulla 'Deborah Compagnoni' #fisalpine… -