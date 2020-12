LIVE Fiorentina Genoa Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La 10° giornata di Serie A 2020/21 si chiude con, match di lunedì 7 dicembre 2020 previsto per le ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Le scelte degli allenatori Prandelli si affiderà nuovamente a Vlahovic per l’attacco: il giovane centravanti sarà l’unica punta nel 4-2-3-1. Il croato sarà assistito da Callejon, Castrovilli e Ribéry che agiranno alle sue spalle, mentre in mediana troveranno posto il duo Duncan-Ambrabat. Grifoni ancora alle prese con diverse defezioni, ragion per cui Maran utilizzerà un classico 4-4-2 con Goldaniga, C. Zapata, Bani e Czyborra a comporre la linea difensiva, a proteggere la porta di Marchetti, con Ghiglione e Luca Pellegrini esterni alti. Centrocampo di sostanza con Sturaro e Badelj, con Scamacca e Shomurodov in attacco....