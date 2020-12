Live! Corsa contro il tempo: trama e curiosità sul film (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stasera, Live! Corsa contro il tempo verrà trasmesso su Italia 1 alle 21.20. Il film è un action thriller del 2019 con Aaron Eckhart nei panni di un poliziotto caduto in disgrazia. trama Frank Penny è un poliziotto caduto in disgrazia dopo aver ucciso un sequestratore di bambini. Quando la figlia del commissario di polizia viene rapita, Frank ignora gli ordini ed agisce per conto proprio nella speranza di ritrovarla e redimersi. Ha soltanto 80 minuti per recuperare la bambina e verrà inoltre affiancato da una vlogger, che filmerà tutte le sue azioni in diretta streaming, Sotto gli occhi dell’intera città, Frank Penny deve mettere insieme il pezzi mancanti del puzzle prima che scada il tempo. curiosità Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stasera,ilverrà trasmesso su Italia 1 alle 21.20. Ilè un action thriller del 2019 con Aaron Eckhart nei panni di un poliziotto caduto in disgrazia.Frank Penny è un poliziotto caduto in disgrazia dopo aver ucciso un sequestratore di bambini. Quando la figlia del commissario di polizia viene rapita, Frank ignora gli ordini ed agisce per conto proprio nella speranza di ritrovarla e redimersi. Ha soltanto 80 minuti per recuperare la bambina e verrà inoltre affiancato da una vlogger, cheerà tutte le sue azioni in diretta streaming, Sotto gli occhi dell’intera città, Frank Penny deve mettere insieme il pezzi mancanti del puzzle prima che scada ilIl ...

cineblogit : Stasera in tv: “Live! Corsa contro il tempo” su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Live! Corsa contro il tempo” su Italia 1 - SpettacolandoTv : #LiveCorsacontroiltempo | questa sera in prima tv su Italia 1 - zazoomblog : Live – Corsa contro il tempo trama e trailer del film in onda il 7 dicembre su Italia 1 - #Corsa #contro #tempo… - yeyocurva : #PS4live (Assetto Corsa Ultimate Edition) segunda carrera campeonato raceline club.Comienzo alas 22:10 live at -