Lingard | possibile cessione a gennaio | c’è la Real Sociedad

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il destino di Jesseè lontano dal Manchester United, come ha rivelato Sky Sports UK.una suagià aIl destino di Jesseè lontano dal Manchester United, come ha rivelato Sky Sports UK. Il giocatore non è mai sceso in campo in questa stagione e sulle sue tracce c’è launa suagià a. Leggi su Calcionews24.com