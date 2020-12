Limita le perdite Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 30.059 punti, con uno scarto percentuale dello 0,53%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.691 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,35%); senza direzione l’S&P 100 (-0,12%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+0,52%) e telecomunicazioni (+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,65%), finanziario (-0,72%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,65%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+4,68%), Pfizer (+2,23%), Apple (+1,55%) e Merck & Co (+0,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -4,20%. Crolla ...