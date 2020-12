Limbiate: ragazzine fotografano pedofilo e lo fanno arrestare dai carabinieri (Di lunedì 7 dicembre 2020) I carabinieri di Desio hanno arrestato un 66enne di Limbiate ritenuto responsabile di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minorenni. Determinante l’iniziativa di due ragazzine che, notando e riconoscendo l’uomo, sono riuscite a scattargli delle foto consegnandole successivamente ai carabinieri. Il mandato di arresto è stato emesso dalla Procura di Milano sulla scorta dell’attività td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 7 dicembre 2020) Idi Desio hanno arrestato un 66enne diritenuto responsabile di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minorenni. Determinante l’iniziativa di dueche, notando e riconoscendo l’uomo, sono riuscite a scattargli delle foto consegnandole successivamente ai. Il mandato di arresto è stato emesso dalla Procura di Milano sulla scorta dell’attività td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

