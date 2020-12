Lidia Menapace si è arresa solo al Covid | senatrice e indimenticabile partigiana

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo un ricovero di alcuni giorni nel reparto malattie infettive all’ospedale di Bolzano, è deceduta a causa del19 l’ex. Autrice di numerosi saggi, simbolo della Resistenzae attivista per i diritti femminili,era un simbolo di saggezza ed umanità per l’Italia. Si è spenta a 96 anni nella sua Bolzano, dove nel 1964 era stata la prima donna eletta nel consiglio provinciale e successivamente la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è statacon Rifondazione Comunista. LEGGI ANCHE >>> Vaccino19: i tre ex presidenti lo proveranno in diretta tv Morta causa19 una ex: fece parte ...