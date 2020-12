Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi | femminista | pacifista e voce libera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) E’all’età di 96. Da alcuni giorni era ricoverata pernel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’ex senatrice è deceduta alle ore 3.10, come apprende l’agenzia Ansa. L’Italia perde oggi una delle sue partigiane combattenti. Se ne va unasempre, punto di riferimento della lotta per le donne, per i diritti di tutte e tutti, per la pace. “Lotta” e categoricamente mai “guerra”, parola che rifuggiva in tutte le sue implicazioni. Ci lascia oggi un’amante della politica fatta di azioni (e gesti) e mai di parole urlate. Fino all’ultimo assetata di partecipazione, perché è nel confronto che nascono le idee. Disse: “La lotta è ancora lunga” perché “quello che abbiamo ottenuto è ancora recente e fatica a durare”. E ...