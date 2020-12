“Lì non entro”. GF Vip, si scatena il caos dietro le quinte: Signorini pronto per la diretta, chi lo bidona (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Non voglio andarci, sto male quando sono lì. C'è energia brutta”. Franceska Pepe ha sconvolto i suoi fan, rivelando sui social che ha deciso di non andare più nello studio di Canale 5, dove Alfonso Signorini stasera condurrà la nuova puntata del Grande Fratello Vip. L'influencer è stata eliminata dopo poche settimane dall'inizio del reality show, ma è rimasta molto amata e seguita anche al di fuori della casa di Cinecittà: inoltre la sua presenza in studio ha sempre aggiunto colore, in alcuni casi ha addirittura scatenato delle polemiche che hanno alimentato intere puntate. Adesso però la Pepe ha deciso di dire basta, rispondendo ai fan che hanno notato la sua pesante assenza: “Non mi sento bene quando mi trovo lì”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Non voglio andarci, sto male quando sono lì. C'è energia brutta”. Franceska Pepe ha sconvolto i suoi fan, rivelando sui social che ha deciso di non andare più nello studio di Canale 5, dove Alfonsostasera condurrà la nuova puntata del Grande Fratello Vip. L'influencer è stata eliminata dopo poche settimane dall'inizio del reality show, ma è rimasta molto amata e seguita anche al di fuori della casa di Cinecittà: inoltre la sua presenza in studio ha sempre aggiunto colore, in alcuni casi ha addiritturato delle polemiche che hanno alimentato intere puntate. Adesso però la Pepe ha deciso di dire basta, rispondendo ai fan che hanno notato la sua pesante assenza: “Non mi sento bene quando mi trovo lì”.

