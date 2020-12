Lezioni fino a giugno? Giannelli (ANP): “Si può fare, ma prima pensiamo a tenere le scuole aperte dopo il 7 gennaio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonello Giannelli, presidente Anp, si dice possibilista sull'allungare le Lezioni fino a giugno anche se prima bisogna concentrarsi sul ritorno a scuola del 7 gennaio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonello, presidente Anp, si dice possibilista sull'allungare leanche sebisogna concentrarsi sul ritorno a scuola del 7 gennaio L'articolo .

fanpage : '#Scuole aperte fino a luglio'. Il piano della Ministra #Azzolina per consentire il recupero delle lezioni - psycopatyc : @IperuranioRosa +due periodi, alla fine dei quali vi è una settimana di recupero e una di esami. Solitamente sono d… - alzostereo : RT @orizzontescuola: Lezioni fino a giugno? “Ma i docenti stanno lavorando, non c’è nulla da recuperare!” - Marilenapas : RT @fanpage: '#Scuole aperte fino a luglio'. Il piano della Ministra #Azzolina per consentire il recupero delle lezioni - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Ogni giorno una perla. A scuola fino a luglio e lezioni di sabato -