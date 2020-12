Legge di Bilancio - Possibili nuovi incentivi auto nel 2021

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Come già accadde a luglio, in occasione del cosiddetto decreto rilancio, gliall', non pervenuti nel testo del disegno diapprovato dal governo il 16 novembre scorso, potrebbero arrivare sotto forma di emendamenti durante la discussione attualmente in corso alla Camera. Delle circa 8 mila proposte di modifica presentate alla Commissione, dopo la prima sforbiciata operata dai gruppi parlamentari ne sono rimaste in campo circa 800, i cosiddetti emendamenti segnalati. E, tra questi, anche alcune misure attese (e in alcuni casi ispirate) dall'industriamobilistica, dalle concessionarie e daglimobilisti. Vediamo nel dettaglio, con l'avvertenza che solo nei prossimi giorni la commissione inizierà a votarli. E, pur essendo ...