L’effetto del Dpcm sui prezzi dei voli: nella settimana nera biglietti a 500 euro per tornare a casa a Natale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se lavori al Nord e vuoi tornare al Sud per Natale devi sapere che non sarà affatto facile. Dal costo dei voli a quello dei treni, passando per i biglietti del bus che porta in aeroporto fino al tampone necessario per trascorrere in sicurezza le festività in famiglia (così da scongiurare contagi da Covid). Il più caro in assoluto – secondo un’indagine di Open effettuata il 6 dicembre alle ore 12 simulando l’acquisto di un volo di andata il 20 dicembre e uno di ritorno il 3 gennaio – è il Milano-Bari con Alitalia. Occorreranno 517 euro. Subito dopo ci sono il Milano-Lamezia, con Wizzair, a 359 euro andata e ritorno o un Milano-Catania a 376 euro. voli che, in altri periodi dell’anno, possono costare anche pochi euro. OPEN Con ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se lavori al Nord e vuoial Sud perdevi sapere che non sarà affatto facile. Dal costo deia quello dei treni, passando per idel bus che porta in aeroporto fino al tampone necessario per trascorrere in sicurezza le festività in famiglia (così da scongiurare contagi da Covid). Il più caro in assoluto – secondo un’indagine di Open effettuata il 6 dicembre alle ore 12 simulando l’acquisto di un volo di andata il 20 dicembre e uno di ritorno il 3 gennaio – è il Milano-Bari con Alitalia. Occorreranno 517. Subito dopo ci sono il Milano-Lamezia, con Wizzair, a 359andata e ritorno o un Milano-Catania a 376che, in altri periodi dell’anno, possono costare anche pochi. OPEN Con ...

