Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Bruges

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Domani lariceve ile ai biancocelesti basta un punto per passare agli ottavi di Champions League. Inzaghi recupera Correa ma non dovrebbe poter contare su Patric, che ha abbandonato in anticipo la seduta. Ballottaggio sulla corsia di sinistra tra Fares e Marusic. Neltorna tra i convocati l’esterno Diatta. Clement potrebbe riproporre lo schieramento con Balanta davanti alla difesa come avvenuto nello scorso turno di Champions.(3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi(4-1-3-2) – Mignolet; Mata, Kossounou, Mechele, Sobol; Balanta; Rits, Vanaken, Vormer; Dennis, De Ketelaere. All.: Clement Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.