Le torte di compleanno di Antonella Clerici sono di Maelle e Sal De Riso (Foto) (Di lunedì 7 dicembre 2020) torte e candeline non possono mancare e per il suo compleanno Antonella Clerici ha ricevuto tutta la dolcezza possibile (Foto). Da tanti anni per ogni occasione importante nella sua casa arriva una torta di Sal De Riso, un dolce del suo amico che non dimentica mai una data. Da qualche anno c’è anche la piccola Maelle che prepara soprattutto i dolci e ieri ovviamente la torta per la sua mamma. La figlia di Antonella Clerici è sempre più brava in cucina, anche con le decorazioni, ha ricevuto infatti i complimenti del maestro Sal De Riso. Felice come possiamo immaginarla ed è così la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si è mostrata ai suoi follower. Uno scatto con la torta di compleanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020)e candeline non posmancare e per il suoha ricevuto tutta la dolcezza possibile (). Da tanti anni per ogni occasione importante nella sua casa arriva una torta di Sal De, un dolce del suo amico che non dimentica mai una data. Da qualche anno c’è anche la piccolache prepara soprattutto i dolci e ieri ovviamente la torta per la sua mamma. La figlia diè sempre più brava in cucina, anche con le decorazioni, ha ricevuto infatti i complimenti del maestro Sal De. Felice come possiamo immaginarla ed è così la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si è mostrata ai suoi follower. Uno scatto con la torta di...

Esterin62237737 : @doluccia16 Scompariranno le torte di compleanno con le candeline!!!!!?? - Moonlightshad1 : @trescogli A casa mia i dolci li fa la compagna di mio figlio che è bravissima. Qualche volta mi diletto anch'io, c… - frecklice : Raga per favore ho bisogno di consigli su che torta fare per il mio compleanno davvero sono disperata no crostate e… - VanDrama_ : le torte di compleanno stanno iniziando ad avere un aspetto decente ahahahhaha - lollid5 : È tornato il periodo dell’anno in cui devo inventarmi scuse per non andare a mangiare schifosissime torte dalla mad… -

Ultime Notizie dalla rete : torte compleanno Compleanno Le Befane Shopping Centre: vota la torta più bella e vinci Gift card AltaRimini Antonella Clerici Compleanno | Bacio stellare | Maelle si supera

Antonella Clerici ha celebrato ieri il suo compleanno in famiglia: le foto condivise di un bacio stellare e la sorpresa di Maelle..

Registrazione U&D 5 dicembre: Riccardo chiude con Roberta, Beatrice innamorata di Davide

Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, che tornerà in onda soltanto mercoledì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Lunedì 7 e martedì 8 dicembre la trasmissione di Maria De Fili ...

Antonella Clerici ha celebrato ieri il suo compleanno in famiglia: le foto condivise di un bacio stellare e la sorpresa di Maelle..Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, che tornerà in onda soltanto mercoledì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Lunedì 7 e martedì 8 dicembre la trasmissione di Maria De Fili ...