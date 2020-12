Le scarpe più costose del mondo? Sono delle sneakers con parti in porcellana che andranno all’asta da Sotheby’s per un milione di dollari (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo paio di sneakers da collezione sarà venduto durante un’asta di Sotheby’s il 7 dicembre a un prezzo stimato di un milione di dollari. Sono, infatti, pezzi unici di una collaborazione davvero speciale: realizzati in pelle Adidas premium, dipinti a mano e arricchiti da rivestimenti in porcellana Meissen. Le scarpe pesano 950 grammi e Sono state realizzate in sei mesi. delle vere e proprie opere d’arte il cui intero valore, alla fine dell’asta, sarà devoluto al Brooklyn Museum per finanziare un nuovo programma artistico che incentiva i giovani ad avvicinarsi al mondo dell’arte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo paio dida collezione sarà venduto durante un’asta diil 7 dicembre a un prezzo stimato di undi, infatti, pezzi unici di una collaborazione davvero speciale: realizzati in pelle Adidas premium, dipinti a mano e arricchiti da rivestimenti inMeissen. Lepesano 950 grammi estate realizzate in sei mesi.vere e proprie opere d’arte il cui intero valore, alla fine dell’asta, sarà devoluto al Brooklyn Museum per finanziare un nuovo programma artistico che incentiva i giovani ad avvicinarsi aldell’arte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

