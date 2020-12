Le mafie all’altare

Leggi su leurispes

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lesono ben note per la capacità d’infiltrazione nelle maglie dell’economia, delle Amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, e anche nel potere giudiziario e nelle Forze di Polizia. Una tra le azioni predatorie mafiose meno discusse, ma in realtà la più grave e perniciosa, è l’infiltrazione del sentimento religioso e dei suoi riti. La criminalità organizzata con i suoi riti d’iniziazione, la sua opaca obbedienza ad una distorta interpretazione della fede religiosa, ha comportato la presa in ostaggio della figura della Madonna. Troppe volte si è frettolosamente declassato a stravagante, distorto folclore, l’inchino di Santi e madonne sotto i balconi dei boss mafiosi, durante le processioni patronali. Eppure, proprio in quel sentimento popolare, lestavano cooptando con la brutalità un consenso sociale e instillando una violenta ...