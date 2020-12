Le Iene | il vaccino anti Covid utilizzato in India non è così sicuro come si pensava

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lecontinuano a occuparsi della campagna di vaccinazione in atto in alcuni Paesi del mondo per debellare il coronavirus e tornarealla normalità. Nella giornata di ieri, lo storico programma di Italia 1 ha pubblicato la notizia del fallimento delsu cui l’aveva puntato le proprie carte per contrastare in modo risolutivo la pandemia, che nel Paese asiatico continua a mietere migliaia di vittime al giorno (gli ultimi numeri parlano di 10 milioni di casi positivi totali e oltre 140 mila morti). Il ministro della Saluteno, vaccinato, è ora positivo al coronavirus La campagna sperimentale su cui il governo dello Statono aveva investito importrisorse, al fine di vaccinare il 60% della popolazione, rischia di interrompersi ...