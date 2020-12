Le aperture dei giornali spagnoli | “Sergio Ramos torna per la finale di mercoledì”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportiviin edicola quest’oggi. Ampio spazio al ritorno in campo di Sergioper la gara di mercoledì del Real Madrid contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. Marca titola “per la”. Il capitano del Real Madrid Sergioin tempo per la grande partita di mercoledì. Mundo Deportivo titola “La rabbia di Koeman”. Il tecnico, critico dopo il tonfo di Cadice, si rammarica che la squadra continua ad accumulare errori. AS apre con “Modric si merita di continuare”. Il croato ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, è il quarto giocatore con il maggior numero di minuti al Real Madrid. Foto: Twitter ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.