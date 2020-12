L’atleta gay candidata al Coni | “Porterò valori vegani e Lgbt nello sport”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma 7 dic – Antonella Bellutti, ciclista su strada e bobbista olimpionica nonché – e soprattutto – attivistapresenta la sua candidatura per il Comitato olimpico nazionale italiano () in vista delle elezioni della prossima primavera. Bellutti, due ori olimpici conquistati in discipline diverse, ad Atlanta 1996 e Sydney 2000, l’ex atleta oggi è docente, formatrice, dirigente sportiva e imprenditrice turistica. E vuole chiaramente introdurre le preferenze «di letto» all’interno delle discipline sportive. Come se a qualcuno – a parte gli attivisti– fregasse qualcosa delle suddette preferenze degli atleti in questione. «Non è facile scegliere di mettersi in gioco. Esporsi a rischi e fatica. Ma per una persona come me sarebbe peggio non farlo, soprattutto per quella che ritengo una giusta causa. Sento la candidatura ...