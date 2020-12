Latina, violenza, rapine ed estorsioni con metodo mafioso: 5 in manette, anche membri del clan Di Silvio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 5 le persone indagate in concorso tra loro a vario titolo per violenza privata, rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e per le quali questa mattina il personale della Squadra Mobile di Latina, unitamente a personale del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con i Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Ecco i nomi: DI Silvio Costantino detto Costanzo, nato a Latina il 24.01.63; DI Silvio Antonio detto Patatino nato a Latina il 10.11.92; DI Silvio Ferdinando detto Prosciutto nato a Latina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 5 le persone indagate in concorso tra loro a vario titolo perprivata, rapina ed estorsione aggravata dale per le quali questa mattina il personale della Squadra Mobile di, unitamente a personale del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con i Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Ecco i nomi: DICostantino detto Costanzo, nato ail 24.01.63; DIAntonio detto Patatino nato ail 10.11.92; DIFerdinando detto Prosciutto nato a...

CorriereCitta : Latina, violenza, rapine ed estorsioni con metodo mafioso: 5 in manette, anche membri del clan Di Silvio - deluciadario : RT @collettiva_news: 'I braccianti sikh dell'Agro Pontino si raccolsero in tremila, in piazza della Libertà a Latina. Protestavano contro l… - Latina_C_Aperta : 35 anni di lotte al fianco delle donne - ArchivioDisarmo : Domani ore 17 seminario online sulla #Colombia L’appuntamento è organizzato da: CGIL e LIBERA in collaborazione c… - CGILParma : RT @collettiva_news: 'I braccianti sikh dell'Agro Pontino si raccolsero in tremila, in piazza della Libertà a Latina. Protestavano contro l… -