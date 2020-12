L’Atalanta ringrazia ufficialmente l’Udinese. Il motivo… (Di lunedì 7 dicembre 2020) Udinese-Atalanta doveva essere una delle gare più importanti del pomeriggio di Serie A di ieri. Doveva, appunto. Il campo impraticabile a causa di una fortissima pioggia che si è abbattuta sulla Dacia Arena ha portato all'inevitabile rinvio della partita. I friulani si sono comunque resi protagonisti di un bel gesto nei confronti dell'Atalanta, mettendo a disposizione della squadra di Gasperini il campo per allenarsi nella giornata di oggi. Per questo motivo l'Atalanta ha ringraziato ufficialmente l'Udinese:"Dopo il rinvio della partita contro l’Udinese a causa del terreno di gioco impraticabile a causa delle abbondanti piogge cadute su Udine, L’Atalanta ha svolto una seduta di allenamento. La squadra ha lavorato su un campo in sintetico messo a disposizione dall’Udinese Calcio che ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Udinese-Atalanta doveva essere una delle gare più importanti del pomeriggio di Serie A di ieri. Doveva, appunto. Il campo impraticabile a causa di una fortissima pioggia che si è abbattuta sulla Dacia Arena ha portato all'inevitabile rinvio della partita. I friulani si sono comunque resi protagonisti di un bel gesto nei confronti dell'Atalanta, mettendo a disposizione della squadra di Gasperini il campo per allenarsi nella giornata di oggi. Per questo motivo l'Atalanta hatol'Udinese:"Dopo il rinvio della partita controa causa del terreno di gioco impraticabile a causa delle abbondanti piogge cadute su Udine,ha svolto una seduta di allenamento. La squadra ha lavorato su un campo in sintetico messo a disposizione dalCalcio che ...

ItaSportPress : L'Atalanta ringrazia ufficialmente l'Udinese. Il motivo... - - OdeonZ__ : L'Atalanta ringrazia... Jones e adesso sogna: a Gasp basterà non perdere con l'Ajax - infoitsport : L'Atalanta ringrazia Romero e pareggia 1-1 con il Midtjylland: per gli ottavi ad Amsterdam con due risultati - SmorfiaDigitale : L'Atalanta ringrazia... Jones e adesso sogna: a Gasp baster non perdere con l'Aj... - Ahmedosini : RT @Gazzetta_it: L' #Atalanta ringrazia... Jones e adesso sogna: a #Gasp basterà non perdere con l' #Ajax -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta ringrazia Zielinski Piotr CalcioNapoli24