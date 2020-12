L'assessore Gallera e la corsa di 20 km: scoppia la polemica sui social (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Una corsa scatena la polemica sui social . Al centro della bufera l'assessore al Welfare Giulio Gallera . Nelle scorse ore Gallera ha condiviso su Instagram e Facebook delle ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Unascatena lasui. Al centro della bufera l'al Welfare Giulio. Nelle scorse oreha condiviso su Instagram e Facebook delle ...

fattoquotidiano : Lombardia, fa jogging e pubblica le foto sui social: polemiche sull’assessore Gallera. “Ha violato le regole uscend… - giornalettismo : Tra le regole della #Zonaarancione c'è anche quella che vieta l'attività sportiva fuori dal proprio comune. Ma fors… - PiazzapulitaLA7 : I vaccini antinfluenzali in Lombardia non arrivano. E anche questa settimana l'assessore Gallera non ci ha risposto… - gayburg : L'assessore leghista Gallera viola le norme anti-Covid - emmazanni : RT @fattoquotidiano: Lombardia, fa jogging e pubblica le foto sui social: polemiche sull’assessore Gallera. “Ha violato le regole uscendo d… -