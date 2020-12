L’annuncio di SuperArcuri | “Vaccineremo gratis anche i migranti in Italia”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il supercommissario Arcuri non lascia indietro proprio nessuno! Quando indossa la divisa da eroe, arriva a salvare l’umanità. Mentre impazzano le polemiche su ogni cosa che sia stata toccata dalla sua mano (i ritardi per l’ossigeno, per le mascherine, per l’allestimento delle terapie intensive, per il rientro a scuola, etc., etc., etc.), ora Arcuri pensa bene di lanciarsi in un’altra impresa, quella di vaccinaretutti gli immigrati. Non si sa ancora quando e come saranno vaccinati gli italiani, il personale sanitario, gli anziani a rischio, ma lui sa già che vaccineràgli immigrati. Ospite di Lucia Annunziata nel suo Mezz’ora in più, programma in onda la domenica su Rai3, il commissario ha cercato di affrontare tutto ciò che riguarda la campagna vaccinale che il governo sta predisponendo per iniziare con la prima tornata di ...