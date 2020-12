L’anno del Covid? No | di Amazon | affari record in un mare di polemiche

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Inevitabilmente il 2020 sarà ricordato da tutti per l’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul pianeta, cambiando drasticamente i nostri stili di vita. Ma se qualcuno lo battezzasse piuttosto come “di” non commetterebbe certo alcun errore. Il colosso americano ha visto i suoi ricavi crescere in maniera mostruosa, inarrestabile. Un boom accompagnato daferoci, con 40 Ong sparsi per 15 Paesi diversi ad accusarla, nell’ordine, di distorcere il principio di libera concorrenza, di evadere le tasse (si sono mosse anche le autorità fiscali di ogni Stato in cui opera) e di mettere a serio rischio la sopravvivenza dei commercianti tradizionali, che di questo passo potrebbero presto ritrovarsi estinti come i dinosauri. Da par suo,si limita a scrollare le spalle, riproporre le solite ...