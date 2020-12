“L’angolo del dono”, l’iniziativa benefica del Comune di Portici (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Il Comune di Portici ha promosso l’iniziativa “Angolo del dono” a sostegno dei bambini che vivono in famiglie con difficoltà di carattere economico e sociale. “Il dono è un’azione di gentilezza – scrive il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – e di cuore che dimostra concretamente ad un’altra persona l’importanza di un legame tra amici, parenti ed anche sconosciuti”. L’Assessore alla Gentilezza Maria Rosaria Liuzzi ha ideato e realizzato l’Angolo del Dono scegliendo la struttura del Centro della Famiglia a Via Salute 45 dove sarà possibile per le Mamme ed i Papà della nostra Città aderire ad una rete di solidarietà e di sostegno offrendo e prendendo vestiti ,giochi ed altri oggetti per i nostri meravigliosi bambini”. Con questa iniziativa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ildiha promosso“Angolo dela sostegno dei bambini che vivono in famiglie con difficoltà di carattere economico e sociale. “Il dono è un’azione di gentilezza – scrive il sindaco di, Enzo Cuomo – e di cuore che dimostra concretamente ad un’altra persona l’importanza di un legame tra amici, parenti ed anche sconosciuti”. L’Assessore alla Gentilezza Maria Rosaria Liuzzi ha ideato e realizzato l’Angolo del Dono scegliendo la struttura del Centro della Famiglia a Via Salute 45 dove sarà possibile per le Mamme ed i Papà della nostra Città aderire ad una rete di solidarietà e di sostegno offrendo e prendendo vestiti ,giochi ed altri oggetti per i nostri meravigliosi bambini”. Con questa iniziativa ...

Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: #AngoloRoma ???? - Ingredienti per una #Roma - Sassuolo autunnale: una Capitale piovosa e dei maglioni discutibili per i rag… - BombeDiVlad : #AngoloRoma ???? - Ingredienti per una #Roma - Sassuolo autunnale: una Capitale piovosa e dei maglioni discutibili pe… - ivandamuri93 : @Alenize82 Vero, ma solo io ho notato che Candreva batte l'angolo oltre la linea della lunetta del calcio d'angolo?… - AnFusco : LA STAGIONE DEL FANGO – ANTONIO FUSCO - amarchitettura : Auditorium de Ibirapuena di #OscarNiemeyer 'Non è l’angolo retto che mi attrae, né la linea diritta, dura, inflessi… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’angolo del L'ANGOLO DEL DIALETTO CREMONESE (2) | Agostino Melega (Cremona) WelfareNetwork