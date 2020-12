Lamorgese positiva al Covid, sospeso Consiglio dei ministri. Tampone per tutti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Covid ha fatto capolino anche in Consiglio dei ministri. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è infatti risultata positiva al coronavirus. Per questo è stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri impegnato nell'esame del Recovery Plan italiano predisposto dal presidente del Consiglio. La ministra ha appreso il risultato del Tampone effettuato in mattinata al Viminale durante la riunione del Governo e si è subito allontanata. Fonti di governo presenti alla riunione, raccontano all’Adnkronos che la responsabile del Viminale avrebbe appreso di essere positiva da un articolo pubblicato in rete.Lamorgese si era sottoposta a Tampone questa mattina presso gli uffici del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilha fatto capolino anche indei. La ministra dell'Interno Lucianaè infatti risultataal coronavirus. Per questo è stata sospesa la riunione deldeiimpegnato nell'esame del Recovery Plan italiano predisposto dal presidente del. La ministra ha appreso il risultato deleffettuato in mattinata al Viminale durante la riunione del Governo e si è subito allontanata. Fonti di governo presenti alla riunione, raccontano all’Adnkronos che la responsabile del Viminale avrebbe appreso di essereda un articolo pubblicato in rete.si era sottoposta aquesta mattina presso gli uffici del ...

