Lamorgese positiva al covid: lascia il Consiglio dei Ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a quanto si apprende, è risultato positivo al test covid 19. Il ministro ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm, poi sospesa. La positività della titolare del Viminale è stata accertata in seguito ad un tampone molecolare al quale il ministro si sottopone di routine ogni dieci giorni: prima di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

