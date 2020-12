L’Ambrogino d’Oro ai Ferragnez: «La notorietà al servizio della lotta al Covid» (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non e? nostro, e? delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, Non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro paese. Grazie Milano». Sono le parole di Fedez che, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza cittadina a Milano, assegnata nel giorno di Sant’Ambrogio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) «Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non e? nostro, e? delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, Non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro paese. Grazie Milano». Sono le parole di Fedez che, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza cittadina a Milano, assegnata nel giorno di Sant’Ambrogio.

