Lady Diana | il tweet di Netflix alimenta le tensioni con la famiglia reale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Unsulla principessacondiviso dasta scatenando i commenti negativi riguardante la rappresentazione dellafatta in The Crown 4. I rapporti tra lasembrano diventare sempre più complicati e, dopo una discussa quarta stagione di The Crown, uncontenente un video tratto da un documentario suhato le polemiche. Il servizio di streaming viene infatti accusato di rappresentare in modo scorretto il rapporto tra il principe Carlo e la sua attuale moglie, Camilla Parker Bowles. Gli esperti della storia dellabritannica avevano già cricato apertamente la quarta ...

Netflix contro la Regina per The Crown. Il colosso dello streaming non ha intenzione di aggiungere una precisazione alla quarta stagione della pluripremiata serie « The Crown» ...Netflix sfida la Regina: il colosso dello streaming non ha intenzione di aggiungere una precisazione alla quarta stagione della pluripremiata serie "The Crown" come richiesto giorni fa dal ministro de ...