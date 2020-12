La vita in diretta non va in onda: ecco perché, il motivo (Di lunedì 7 dicembre 2020) perché oggi la vita in diretta non va in onda su Rai 1? Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 17 il programma con alla conduzione Alberto Matano non andrà in onda. Una decisione presa dalla Rai per dare spazio alla prima della Scala 2020 “A riveder le stelle”. Ma niente panico: il programma tornerà in onda già domani, martedì 8 dicembre 2020 al consueto orario. La prima della scala Oggi su Rai 1 alle ore 17 il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo di fatto al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto essere Lucia di Lammermoor di Donizetti. Messa ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)oggi lainnon va insu Rai 1? Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 17 il programma con alla conduzione Alberto Matano non andrà in. Una decisione presa dalla Rai per dare spazio alla prima della Scala 2020 “A riveder le stelle”. Ma niente panico: il programma tornerà ingià domani, martedì 8 dicembre 2020 al consueto orario. La prima della scala Oggi su Rai 1 alle ore 17 il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo di fatto al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto essere Lucia di Lammermoor di Donizetti. Messa ...

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta Le teorie di complotto sul servizio di “La vita in diretta” nel reparto Covid e il paziente senza protezioni Open Il concerto di San Siro dei Solisti di Pavia in diretta streaming dal teatro Fraschini

PAVIA. Il tradizionale appuntamento musicale nella serata di San Siro si svolgerà in streaming: mercoledì 9 dicembre alle 20, in diretta web dal palcoscenico del teatro Fraschini, si terrà il concerto ...

Manarola, per l’Immacolata si rinnova lo spettacolo del maxi presepe in collina

Manarola - La Natività di Mario Andreoli illuminerà la collina sopra Manarola.L' 8 dicembre si rinnoverà lo spettacolo di luci che darà vita a ben duecento figure del presepe, dai contadini, al pastor ...

