La triste verità | “Maradona non è morto per la droga | è stato isolato da tutti”

Napoli – "In molti parlano di Diego senza averlo conosciuto". Questo, in sintesi, il pensiero dello storico avvocato di Maradona, Angelo Pisani. "La droga non c'entra nulla con la morte di Diego – ha dichiarato il legale a Storie Italiane su Raiuno –. La situazione è molto più chiara di quella che può sembrare. C'è stata negligenza, perciò i medici dovranno assumersi le loro responsabilità". "Maradona non doveva essere dimesso – continua Pisani -. Quando si fanno le dimissioni, se il paziente è in grado di intendere e di volere deve firmare per essere dimesso. Non si dimette un paziente in quelle condizioni. Chi lo dimette si assume la responsabilità del suo stato di salute e della sua degenza. Chi firma si assume la responsabilità. È giusto che ora si indaghi su quello che è successo. La posizione del medico ...

