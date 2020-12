Piero_Strada : RT @CaressaGiovanni: La sparata di Rinaldi (Lega): 'Il #cashback discrimina chi usa i contanti' - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: La sparata di Rinaldi (Lega): 'Il #cashback discrimina chi usa i contanti' - CaressaGiovanni : La sparata di Rinaldi (Lega): 'Il #cashback discrimina chi usa i contanti' - CarloL2 : @Rinaldi_euro Il bluff dell''allora si va a votare' l'ha già usato troppe volte e, in questo caso, oltre essere poc… - RiccardoRanall1 : @Rinaldi_euro Serietà sig. Rinaldi, ci vuole sobrietà e pacatezza nelle parole non nelle sbruffonate, sostenere un… -

Ultime Notizie dalla rete : sparata Rinaldi

Globalist.it

Rinaldi ha presentato un'interrogazione affinché inserisca nella norma sul cashback l'agevolazione anche per i pagamenti effettuati in contante ...Duplice omicidio Cepparulo-Colonna, la richiesta della Procura: ergastolo per tutti. Le richieste d'appello avanzate questa mattina ...