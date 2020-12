La sfida social tra due ragazze dietro la maxi-rissa al Pincio: «Menamose in piazza». E il trapper: «Sabato si ripete» – Il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Arrivano i primi retroscena sulla maxi-rissa che nella serata del 5 dicembre ha coinvolto centinaia di ragazzi sulla terrazza del Pincio, nel cuore di Roma. Attimi ripresi da una serie di video postati sui social network, in cui si vedono pugni e spintoni: i carabinieri hanno identificato alcuni dei partecipanti, ma la maggior parte si era già allontanata scappando in piazza del Popolo. Tra gli identificati ci sono giovani con precedenti penali e altri sono minorenni, ma per gli investigatori non sarebbero coinvolti. Ormai è quasi certo che la rissa non sia stata casuale, ma che i protagonisti si siano dati appuntamento sui social per un “regolamento di conti” legato a precedenti discussioni. Per questo si sta indagando non solo sulle immagini ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Arrivano i primi retroscena sullache nella serata del 5 dicembre ha coinvolto centinaia di ragazzi sulla terrazza del, nel cuore di Roma. Attimi ripresi da una serie dipostati suinetwork, in cui si vedono pugni e spintoni: i carabinieri hanno identificato alcuni dei partecipanti, ma la maggior parte si era già allontanata scappando indel Popolo. Tra gli identificati ci sono giovani con precedenti penali e altri sono minorenni, ma per gli investigatori non sarebbero coinvolti. Ormai è quasi certo che lanon sia stata casuale, ma che i protagonisti si siano dati appuntamento suiper un “regolamento di conti” legato a precedenti discussioni. Per questo si sta indagando non solo sulle immagini ...

borraccinomarco : RT @RecapSocial: ???? ?? ?? #elezioniUsa2020 Dalla sfida #Biden - #Trump una lezione antica ma attualissima: sui social media non vince chi com… - explanconsult : La sfida per le organizzazioni IT è comprendere le vulnerabilità associate ai dati che risiedono sulle piattaforme… - RecapSocial : ???? ?? ?? #elezioniUsa2020 Dalla sfida #Biden - #Trump una lezione antica ma attualissima: sui social media non vince… - RecapSocial : ???? ?? ?? #elezioniUsa2020 Dalla sfida #Biden - #Trump una lezione antica ma attualissima: sui social media non vince… - RaiSport : #Coni: #Bellutti si candida alla presidenza: 'Fiera della sfida' L'olimpionica azzurra se la vedrà con il presiden… -