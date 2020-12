La schermitrice olimpionica Rossella Fiamingo | «Mi sento un leone in gabbia Sbagliato chiudere le palestre» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 dicembre 2020) «Questo è il momento più duro. È da 11 mesi che sono lontana dalla pedana e dalle gare visto che la scherma non è mai più ripartita dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Miquasi unassa in. Adesso è importante non perdere il ritmo e la motivazione, in attesa di ricominciare». A parlare a Open èitaliana specializzata nella spada, già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 che, durante il lockdown, ha continuato ad allenarsi e si è persino laureata. Siciliana, 29 anni, si stava preparando per Tokyo 2020 quando il Covid ha distrutto (o meglio, sospeso) il suo sogno: «Quando l’ho saputo ci sono rimasta malissimo. Poi, vedendo il numero di morti, ho pensato che tutti dovessimo mettere da parte le nostre ambizioni e fare la ...