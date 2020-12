La Sardegna chiama Crisanti per diventare 'Covid free' (Di lunedì 7 dicembre 2020) (AGI) - Il 'modello Vo' Euganeo' sbarca in Sardegna assieme ad Andrea Crisanti. Il virologo è atteso nell'isola dopo le festività di fine anno per guidare lo screening di massa sull'intera popolazione annunciato dalla Regione. Un piano che prevede due milioni di test rapidi, cui seguiranno anche i tamponi molecolari, per bloccare la diffusione del coronavirus. "Pronto a mettere a disposizione la mia esperienza" L'Ats ha già acquistato un milione e 100 mila test antigenici rapidi orofaringei, con l'opzione di un altro milione, e ha 'arruolato' come consulente il virologo dell'università di Padova. Si punta a rendere la Sardegna 'Covid free' prima dell'inizio dell'estate. “Io posso mettere a disposizione la mia esperienza – ha spiegato Crisanti all'AGI – per portare la trasmissione in Sardegna vicino allo zero. Poi mantenerla tale dipende dalle ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) (AGI) - Il 'modello Vo' Euganeo' sbarca in Sardegna assieme ad Andrea Crisanti. Il virologo è atteso nell'isola dopo le festività di fine anno per guidare lo screening di massa sull'intera popolazione annunciato dalla Regione. Un piano che prevede due milioni di test rapidi, cui seguiranno anche i tamponi molecolari, per bloccare la diffusione del coronavirus. "Pronto a mettere a disposizione la mia esperienza" L'Ats ha già acquistato un milione e 100 mila test antigenici rapidi orofaringei, con l'opzione di un altro milione, e ha 'arruolato' come consulente il virologo dell'università di Padova. Si punta a rendere la Sardegna '' prima dell'inizio dell'estate. “Io posso mettere a disposizione la mia esperienza – ha spiegato Crisanti all'AGI – per portare la trasmissione in Sardegna vicino allo zero. Poi mantenerla tale dipende dalle ...

