La Roma difende Pellegrini dopo gli insulti dei tifosi e le scuse sui social (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qual è il limite fra critica e insulto? La Roma, scendendo compatta al fianco di Lorenzo Pellegrini, lo fa capire forte e chiaro. Il vice capitano giallorosso ha avuto una domenica poco felice almeno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qual è il limite fra critica e insulto? La, scendendo compatta al fianco di Lorenzo, lo fa capire forte e chiaro. Il vice capitano giallorosso ha avuto una domenica poco felice almeno ...

forzaroma : La Roma difende #Pellegrini: “Vicini a Lorenzo come calciatore e come uomo” #ASRoma - sportli26181512 : La Roma sta con Pellegrini: 'Ha chiesto scusa: vicini a Lorenzo come calciatore e uomo': La Roma sta con Pellegrini… - Gazzetta_it : La #Roma sta con #Pellegrini: 'Ha chiesto scusa: vicini a Lorenzo come calciatore e uomo' #SerieA - infoitsport : Roma-Sassuolo, polemiche per l'arbitraggio di Maresca. Rocchi lo difende: «Molte decisioni corrette» - Andrez1si : RT @AStramezzi: Tanto per farlo sapere a chi ancora difende la Scienza di Viro-Star e CTS e delle loro pubblicazioni mentre le nostre opin… -