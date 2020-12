La Regina Elisabetta pronta per il vaccino anti Covid-19: sarà la prima sovrana al mondo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Regina Elisabetta continua a scrivere la storia. Presto sarà la prima sovrana al mondo a sottoporsi al vaccino anti Covid-19 insieme al Principe Filippo. I Royal sperimenteranno il farmaco contro il Coronavirus realizzato da Pfizer-BioNTech che ha ottenuto l’autorizzazione di distribuzione dalle autorità sanitarie britanniche. Non a caso il Regno Unito è forse il primo paese europeo ad aver deciso di diffondere il vaccino anti Covid-19. E saranno dunque sua Maestà la Regina ed il Principe Filippo i primi inglesi ad essere vaccinati. Secondo il Daily Mail, il motivi per cui i Reali saranno i primi ad essere sottoposti al vaccino, non è per una ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lacontinua a scrivere la storia. Prestolaala sottoporsi al-19 insieme al Principe Filippo. I Royal sperimenteranno il farmaco contro il Coronavirus realizzato da Pfizer-BioNTech che ha ottenuto l’autorizzazione di distribuzione dalle autorità sanitarie britanniche. Non a caso il Regno Unito è forse il primo paese europeo ad aver deciso di diffondere il-19. E saranno dunque sua Maestà laed il Principe Filippo i primi inglesi ad essere vaccinati. Secondo il Daily Mail, il motivi per cui i Reali saranno i primi ad essere sottoposti al, non è per una ...

