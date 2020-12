La regina Elisabetta prima sovrana al mondo a sottoporsi al vaccino anti Covid-19 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto sfoglia la gallery La regina Elisabetta a 94 anni compiuti scrive ancora la storia: sarà la prima sovrana al mondo a sottoporsi al vaccino anti-Covid. In settimana lei e il principe Filippo, 99 anni, sperimenteranno il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. Elisabetta II ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020)e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto sfoglia la gallery Laa 94 anni compiuti scrive ancora la storia: sarà laalal. In settimana lei e il principe Filippo, 99 anni, sperimenteranno ilPfizer-BioNTech contro il, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche.II ...

