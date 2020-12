La Regina Elisabetta ha una malattia: di cosa soffre la reale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da sempre la Regina Elisabetta II soffre di cinetosi, una malattia molto fastidiosa che in realtà è molto più ampia e specifica. malattia che non le ha impedito regnare per quasi 68 anni. La Regina non si ammala mai Una delle battute più belle sulla leggendaria Regina Elisabetta II, 93 anni – il 6 febbraio L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da sempre laIIdi cinetosi, unamolto fastidiosa che in realtà è molto più ampia e specifica.che non le ha impedito regnare per quasi 68 anni. Lanon si ammala mai Una delle battute più belle sulla leggendariaII, 93 anni – il 6 febbraio L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Sempre dentro la Storia, la regina Elisabetta sarà testimonial contro i no-vax - Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età… - GiuseppeGatta87 : RT @Agenzia_Italia: Schiaffo ai 'no-vax': la Regina Elisabetta si vaccinerà contro il Covid - Agenzia_Italia : Schiaffo ai 'no-vax': la Regina Elisabetta si vaccinerà contro il Covid - sono_stessa : RT @andavatuttobene: Se la regina Elisabetta non muore nel 2020, non muore più. -