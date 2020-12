La protesta dei medici specializzandi: “Saremmo utili contro il Covid-19, ma restiamo in sospeso” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nonostante il maltempo, è in corso all’Arco della Pace di Milano il flash-mob organizzato dagli specializzandi in medicina per richiamare l’attenzione sul problema dello stallo delle scuole di specializzazione, soprattutto nel difficile periodo pandemico. Con loro stanno manifestando alcuni rappresentanti dell’OMCeO (Ordine professionale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Milano, il cui presidente Roberto Carlo Rossi afferma: “Questi medici, di cui, nell’attuale battaglia contro il Covid-19, si avrebbe un gran bisogno, vivono invece in un limbo senza tempo e senza spazio e per loro si può senz’altro parlare di ‘vite professionali sospese’ poiché essi non possono iniziare il loro percorso di specialisti e non sanno in che sede saranno destinati, con gravi nocumenti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nonostante il maltempo, è in corso all’Arco della Pace di Milano il flash-mob organizzato dagliinna per richiamare l’attenzione sul problema dello stallo delle scuole di specializzazione, soprattutto nel difficile periodo pandemico. Con loro stanno manifestando alcuni rappresentanti dell’OMCeO (Ordine professionale deiChirurghi e degli Odontoiatri) di Milano, il cui presidente Roberto Carlo Rossi afferma: “Questi, di cui, nell’attuale battagliail-19, si avrebbe un gran bisogno, vivono invece in un limbo senza tempo e senza spazio e per loro si può senz’altro parlare di ‘vite professionali sospese’ poiché essi non possono iniziare il loro percorso di specialisti e non sanno in che sede saranno destinati, con gravi nocumenti di ...

TgrMolise : Appuntamento a #Isernia per la manifestazione dei #sindacati della #sanita che lamentano le carenze nella gestione… - Tg3web : Sono trascorsi tre mesi dal sequestro in Libia dei pescatori di Mazara del Vallo. I familiari occupano da giorni pe… - elenabonetti : Il 1 dicembre di 65 anni fa #RosaParks cambiava la storia dei diritti civili. Il suo “no” innescò una protesta stor… - Umbria24 : Amelia, la protesta dei residenti: «Le auto sfrecciano, via Roma non è sicura» - fontanabuona : La protesta dei giovani medici del Levante -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei La protesta dei paesini. Ora il Viminale apre: "Serve più flessibilità" ilGiornale.it Medici neolaureati protestano in piazza Bra: specializzazioni bloccate

Medici neolaureati in piazza Bra oggi. La protesta dei futuri specializzandi parte da Verona ma riguarda tutta Italia. Il 31 dicembre... Scopri di più ...

Bielorussia: ministero, 344 arresti alle proteste antiregime

MOSCA, 07 DIC - Sono 344 le persone arrestate in Bielorussia per aver partecipato ieri alle proteste antiregime a Minsk e in altre città della repubblica ex sovietica: lo riferisce la portavoce del mi ...

Medici neolaureati in piazza Bra oggi. La protesta dei futuri specializzandi parte da Verona ma riguarda tutta Italia. Il 31 dicembre... Scopri di più ...MOSCA, 07 DIC - Sono 344 le persone arrestate in Bielorussia per aver partecipato ieri alle proteste antiregime a Minsk e in altre città della repubblica ex sovietica: lo riferisce la portavoce del mi ...