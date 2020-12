La pizzeria “Falcone e Borsellino” in Germania cambia nome. I proprietari: “Non volevamo offendere” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La pizzeria “Falcone e Borsellino” di Francoforte non si chiamerà più così. I proprietari hanno deciso di rinunciare al nome dopo le critiche ricevute, anche se pochi giorni fa il tribunale aveva respinto l’istanza presentata da Maria Falcone. “In nessun momento è stata nostra intenzione banalizzare la mafia, offendere i due magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le vittime innocenti della mafia”, si legge in una lettera inviata dalla proprietà del ristorante all’ambasciata italiana a Berlino. Il 4 dicembre, infatti, l’ambasciata aveva espresso “profondo rammarico” nel vedere il nome di Falcone e Borsellino “utilizzato per un’attività commerciale in cui viene banalizzata la criminalità organizzata”. “Riteniamo opportuno sottolineare – si leggeva- che molti Italiani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi Francoforte non si chiamerà più così. Ihanno deciso di rinunciare aldopo le critiche ricevute, anche se pochi giorni fa il tribunale aveva respinto l’istanza presentata da Maria Falcone. “In nessun momento è stata nostra intenzione banalizzare la mafia, offendere i due magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le vittime innocenti della mafia”, si legge in una lettera inviata dalla proprietà del ristorante all’ambasciata italiana a Berlino. Il 4 dicembre, infatti, l’ambasciata aveva espresso “profondo rammarico” nel vedere ildi Falcone e Borsellino “utilizzato per un’attività commerciale in cui viene banalizzata la criminalità organizzata”. “Riteniamo opportuno sottolineare – si leggeva- che molti Italiani ...

