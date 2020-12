La pizza da 3 anni patrimonio Unesco, un volano per il Made in Italy (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questi 3 anni si è moltiplicata la richiesta di pizzaiuoli di scuola napoletana, abbiamo dimostrato che la pizza è un grande volano per il Made in Italy e oggi dobbiamo mantenere e preservare il valore culturale della pizza”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, nel corso della web conference “#pizzaUnesco e #DietaMediterraneaUnesco: tutela, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale ed agroalimentare”, promossa dalla Fondazione UniVerde e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con il sostegno della Regione Campania, organizzata nell’ambito del 3° anniversario del riconoscimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questi 3si è moltiplicata la richiesta diiuoli di scuola napoletana, abbiamo dimostrato che laè un grandeper iline oggi dobbiamo mantenere e preservare il valore culturale della”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, nel corso della web conference “#e #DietaMediterranea: tutela, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future delculturale ed agroalimentare”, promossa dalla Fondazione UniVerde e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con il sostegno della Regione Campania, organizzata nell’ambito del 3°versario del riconoscimento ...

Italpress : La pizza da 3 anni patrimonio Unesco, un volano per il Made in Italy - CorriereCitta : La pizza da 3 anni patrimonio Unesco, un volano per il Made in Italy - matisvegli_ : l'unica cosa positiva che mio fratello ha fatto in 15 anni di vita è stata pretendere la pizza per il suo compleann… - ILoveFunnyCats_ : RT @martinacarletti: FINALMENTE dopo 5 anni all'estero mi hanno dato della 'mafiosa italiana'. ??????? Adesso attendo 'pizza e mandolino' cos… -