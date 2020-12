La pillola abortiva è veleno: bufera sul manifesto dell'associazione Pro Vita e Famiglia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - La pillola per l'aborto equiparata al veleno . Fa discutere il manifesto affisso a Milano dall' associazione Pro Vita e Famiglia per dissuadere le done dall'utilizzo della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Laper l'aborto equiparata al. Fa discutere ilaffisso a Milano dall'per dissuadere le done dall'utilizzoa ...

Notiziedi_it : La pillola abortiva come la mela avvelenata di Biancaneve: “Mette a rischio la madre e uccide il figlio”. Manifesto… - MaMaurizi9 : RT @francescatotolo: Quindi @glsiviero nessun rischio per la salute delle donne dopo l'assunzione della pillola abortiva? La Food and Drug… - cescodj1 : RT @francescatotolo: Quindi @glsiviero nessun rischio per la salute delle donne dopo l'assunzione della pillola abortiva? La Food and Drug… - reggiotv : “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la salute e la vita della donna e… - Lunadargento5 : RT @francescatotolo: Quindi @glsiviero nessun rischio per la salute delle donne dopo l'assunzione della pillola abortiva? La Food and Drug… -

Ultime Notizie dalla rete : pillola abortiva La pillola abortiva è veleno: bufera sul manifesto dell'associazione Pro Vita e Famiglia Il Giorno La pillola abortiva è veleno: bufera sul manifesto dell'associazione Pro Vita e Famiglia

Milano, 7 dicembre 2020 - La pillola per l'aborto equiparata al veleno. Fa discutere il manifesto affisso a Milano dall'associazione Pro Vita e Famiglia per dissuadere le done dall'utilizzo della pill ...

Pillola abortiva, la Regione Umbria ha sprecato un’occasione

Soltanto poche settimane fa, il consiglio comunale di Todi – su proposta di Todi per la famiglia – ha approvato un ordine del giorno con il quale si istituisce un fondo a tutela della maternità. In qu ...

Milano, 7 dicembre 2020 - La pillola per l'aborto equiparata al veleno. Fa discutere il manifesto affisso a Milano dall'associazione Pro Vita e Famiglia per dissuadere le done dall'utilizzo della pill ...Soltanto poche settimane fa, il consiglio comunale di Todi – su proposta di Todi per la famiglia – ha approvato un ordine del giorno con il quale si istituisce un fondo a tutela della maternità. In qu ...