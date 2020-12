La parrucchiera sfida Conte | Faccio lo sconto a chi usa i contanti

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesca Galici Daniela è unae ha deciso dire il governo: a fronte del 10% di cashback per chi paga con le carte, lei offre unodel 20% a chi paga inCon tanto di grafica tratta dal volantino delle offerte di un qualunque supermercato lowcost durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo Dpcm, Giuseppeha esposto il programma cashback di Natale per i rimborsi sui pagamenti elettronici. A molti è sembrato quasi di assistere a una televendita, forse evitabile nel corso di una conferenza in cui venivano introdotte ulteriori misure restrittive per il periodo festivo a danno degli italiani. In molti sono sembrati entusiasti del fatto di poter ricevere un rimborso fino a 150euro sulle spese, a patto che queste ...